Tiroteio deixa 5 alunos feridos em colégio na região de Atlanta

O tiroteio ocorreu perto do colégio Therrell, no sudoeste de Atlanta, de acordo com o porta-voz do Departamento de Polícia de Atlanta John Chafee em comunicado.

A escola foi brevemente isolada, afirmou o sistema educacional público de Atlanta.

As vítimas baleadas devem ser estudantes do colégio Therrell, disse uma porta-voz do sistema educacional. Todos os feridos foram levados ao hospital em estado estável, disse Chafee.

Não havia informações se o atirador estava preso.

