Tiroteio na Pensilvânia mata 4 e deixa 3 policiais feridos, diz jornal

O atirador, dois outros homens e uma mulher morreram, disse o jornal, ao citar o promotor do distrito do condado Blair Richard Consiglio. Os policiais foram feridos na troca de tiros com o suspeito.

O tiroteio acontece uma semana depois de um atirador matar 20 crianças e seis adultos numa escola em Newtown, Connecticut. A cidade fez um minuto de silêncio em homenagem às vítimas nesta sexta, enquanto a Associação Nacional do Rifle, que faz lobby pró-armas nos EUA, emitiu um comunicado pedindo guardas armados nas escolas.

Um policial foi atingido em seu coleta à prova de balas e outro se machucou com o vidro da viatura em que estava quando o atirador disparou contra ela, segundo o Mirror. O terceiro policial se machucou em um acidente envolvendo o suspeito.

As ligações da Reuters para o gabinete de Consiglio não foram atendidas. Frankstown fica a cerca de 160 quilômetros de Pittsburgh.

