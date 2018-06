Tiroteio nas instalações da FedEx na Geórgia deixa seis feridos

Um homem começou a atirar nas instalações em Kennesaw, no Estado da Geórgia, cerca de 30 quilômetros a noroeste de Atlanta, pouco antes das 6h no horário local, disse o porta-voz da polícia do condado de Cobb, Mike Bowman.

Policiais continuaram as buscas na área durante a manhã para garantir que não havia ameaças de segurança adicionais, disse Bowman.

Seis feridos foram levados para WellStar Kennestone Hospital, em Marietta.

"Alguns foram capazes de sair andando da ambulância e outros estão na sala de cirurgia", disse o porta-voz do hospital Tyler Pearson.

Um porta-voz da FedEx disse que a empresa estava cooperando com as autoridades.

"A FedEx está ciente da situação", disse o porta-voz Ben Hunt. "Nossa principal preocupação é a segurança e o bem-estar dos membros da nossa equipe, dos socorristas e outras pessoas afetadas."

Um funcionário da unidade disse ao Atlanta Journal-Constitution que seu chefe telefonou na terça-feira e disse para ele não se preocupar em ir ao trabalho.

"(Meu chefe) me ligou cerca de 6 horas da manhã dizendo que havia um cara lá dentro, que tinha disparado contra o guarda de segurança", disse Michael Hogland, um motorista na unidade FedEx, ao jornal.

(Reportagem de David Beasley e Colleen Jenkins)