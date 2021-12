Tornados atingem casa de repouso e depósito da Amazon no centro-oeste dos Estados Unidos

Pelo menos uma pessoa morreu e várias ficaram feridas na noite desta sexta-feira, 10, quando uma tempestade passou pelo centro-oeste dos Estados Unidos. Em Arkansas, uma casa de repouso foi atingida por um possível tornado, enquanto no sul de Illinois o telhado de um armazém da Amazon desabou. Ainda há relatos de uma vítima fatal em Missouri e outras três no Tennessee.

A casa de repouso Monette Manor, no condado de Craighead, tinha 20 pessoas no interior quando o prédio desabou, contou o juiz Marvin Day à Associated Press. Todas já foram encontradas, mas a equipe de resgate ainda deve buscar nos destroços outras possíveis vítimas no edifício de quase 90 leitos. “Acontece rápido, mas aparentemente a sirene de tornado tocou por um tempo”, disse Day, que relatou ainda que alguns residentes foram encontrados no porão do prédio.

Já em Edwardsville, Illinois, o teto de um depósito da Amazon também desabou durante a tempestade, possivelmente por causa de um tornado relatado na região no momento em que o prédio foi danificado. Um oficial disse à KTVI-TV que até 100 pessoas poderiam estar trabalhando no horário do desastre.

O porta-voz da Amazon, Richard Rocha, disse que a empresa está avaliando a situação e irá compartilhar informações quando estiverem disponíveis. “A segurança e o bem-estar de nossos funcionários e parceiros é nossa maior prioridade agora”, escreveu no comunicado.

Illinois e Arkansas foram alguns dos vários lugares do centro-oeste americano que registraram tornados avistados ou no solo. As tempestades também causaram danos enquanto seguiam por Missouri, Tennessee e Kentucky. /AP