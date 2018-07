Tornados deixam 28 mortos em Indiana, Kentuchy e Ohio

Atualizado às 9:24

WASHINGTON - Os tornados que castigam sete estados do meio-oeste e do sul dos Estados Unidos deixaram na sexta-feira, 13, nove mortos em Indiana, 12 em Kentuchy 2 em Ohio, e um em Alabama, confirmaram fontes da Polícia e dos respectivos departamentos de segurança.

Em Indiana, a Polícia estadual confirmou à Agência Efe vítimas fatais nos condado de Jefferson, de Scott e no condado de Ripley.

Autoridades dos departamentos de segurança de vários estados indicaram que a apuração pode aumentar durante o fim de semana, após a confirmação de cinco falecidos no Kentuchy, que se encontra em estado de emergência, e um em Ohio.

As emissoras de televisão de estados do sul e do meio-oeste dos EUA mostram danos em casas, estradas e redes elétricas ao longo de várias localidades totalmente paralisadas pelas tempestades.

No total, foram pelo menos 80 tornados que também deixaram pessoas feridas e fizeram estragos materiais nos estados do Tennessee, Kentucky, Indiana, Ohio, Mississipi, Alabama e Virgínia Ocidental.

O governador do Kentuchy, Steve Beshear, declarou durante a tarde de sexta-feira estado de emergência devido aos graves danos causados pelos fortes ventos, o que permitirá o desdobramento da Guarda Nacional e a ajuda às zonas mais afetadas.

As autoridades advertiram que a situação meteorológica vai piorar com o passar das horas, durante a noite e madrugada, à medida que as tempestades se deslocam rumo ao norte.

A Agência de Emergências do Alabama informou sobre vários feridos no condado de Madison, no norte do estado, que foram transferidos a um hospital local.

No Tennesse, na área de Chattanooga, o prefeito Jim Coppinger falou na "CNN" sobre "dúzias de feridos", mas a agência estadual de emergências não dispõe ainda de dados oficiais, disse à Efe um porta-voz local.

Nos estados de Ohio, Kentucky, Indiana e Mississipi, várias fortes tempestades e tornados afetam o território desde quarta-feira pela instabilidade meteorológica. Nesta sexta-feira, foram ativados novos planos de emergência.

Os tornados destruíram o teto de uma prisão de segurança máxima no norte do estado, onde as autoridades estaduais disseram ter a situação "sob controle", e provocaram danos materiais em uma escola, além de dezenas de imóveis.

As áreas das cidades de Meridianville e Athens, no norte do Alabama, sofreram com a passagem de um tornado na manhã desta sexta-feira, que causou danos em várias casas, informou a emissora local "WBRC".

Os condados do norte do Alabama habilitaram instituições sociais e igrejas para abrigar os moradores, especialmente durante a tarde e a noite desta sexta-feira, para quando se espera que a chuva e o vento se intensifiquem ainda mais.

Dos estados mais ao norte, como Ohio e Kentucky, a instabilidade meteorológica se transferiu nas últimas horas ao norte e ao centro dos estados do Alabama, Mississipi e Geórgia, que devem ser atingidos por várias tempestades, ventos fortes, granizo e tornados, informou o Serviço Nacional de Meteorologia.