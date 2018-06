Tornados matam 34 nos EUA e ameaçam causar mais danos no sul

Nos Estados do Arkansas e Mississippi, os mais afetados, pelo menos 27 pessoas foram mortas e mais de 200 ficaram feridas nos últimos três dias por tornados que reduziram casas a entulho, arrancaram árvores e lançaram caminhões para o ar.

Houve também mortes nos Estados de Oklahoma e Iowa no domingo, e no Alabama e Tennessee na segunda-feira.

Abrigos improvisados ??foram criados para milhares de famílias que ficaram sem casa, enquanto a Guarda Nacional, a polícia local e os moradores que perderam todos os seus bens vasculhavam os escombros à procura de mais vítimas.

"As pessoas estavam correndo por aí, gritando, tentando encontrar os filhos. Não havia mais nada", disse Melba Reed, ao descrever os momentos que se seguiram à passagem de um tornado em Louisville, Mississippi, cidade de cerca de 7.000 habitantes na parte central do Estado.

Uma vasta área com dezenas de milhões de pessoas que se estende através de grandes partes do sul e chega até os Estados da Pensilvânia e Ohio estava sob ameaça do sistema de tempestade que desencadeou os tornados, segundo meteorologistas.

(Reportagem de Emily Le Coz)