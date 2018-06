Tornados matam pelo menos 17 pessoas nos EUA

O vento arrancou casas dos seus alicerces e revirou carros na localidade de Vilonia, Arkansas, uma das mais atingidas, como mostraram imagens de TV.

As autoridades de Arkansas disseram que pelo menos 10 pessoas morreram em Faulkner e outras seis no resto do Estado -- as primeiras vítimas por tornados neste ano. Outra pessoa morreu em Quapaw, no vizinho Okalhoma, segundo o gabinete do xerife local.

"Um bairro inteiro, com umas 50 casas, foi destruído. Muitos lares sumiram completamente, exceto as fundações. Há mais devastação assim em outras partes de Arkansas", disse o legislador estadual Tim Griffin à Reuters.

O canal Weather Channel mostrou imagens de carros retorcidos e revirados, alguns com pessoas ainda dentro, numa fila que se estendia por quilômetros na rodovia Interestadual 40, cerca de 35 quilômetros a noroeste de Little Rock, a capital estadual. A estrada foi interditada.

Um tornado atingiu Mayflower pelo leste por volta de 19h30 (hora local), matando pelo menos uma pessoa e derrubando árvores e postes, o que dificultou o acesso dos serviços de emergência às áreas atingidas, que ficaram no escuro, segundo autoridades.

Autoridades de Arkansas disseram que dez mortes foram registradas no condado de Faulkner, 5 em Pulaski e 1 no condado White.

Durante a noite, várias partes de Arkansas, Tennessee e Mississippi foram colocadas em estado de alerta devido ao risco de novos tornados.

