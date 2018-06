Total de feridos chega a 264 no ataque em Boston, dizem autoridades Um total de 264 pessoas que ficaram feridas no ataque com bombas na semana passada, na Maratona de Boston, recebeu tratamento em 26 hospitais nos dias seguintes ao ataque, disse a Comissão de Saúde Pública de Boston na terça-feira. Três pessoas morreram no ataque.