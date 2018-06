Trem descarrila em NY e deixa 4 mortos e 63 feridos--autoridades

O trem descarrilou em uma ampla seção curva da pista às 7h20 de Nova York, cerca de 100 metros a norte da estação Spuyten Duyvil, no Bronx, disse Aaron Donovan, porta-voz da Metro North, uma subsidiária da Autoridade Metropolitana de Transporte do Estado de Nova York.

Um porta-voz do departamento de bombeiros da cidade confirmou o número de mortos e disse que 11 pessoas estão em situação crítica, seis em condição séria e outras 46 com lesões menores.

Pelo menos um vagão tombou perto do rio Hudson e a polícia e outros trabalhadores de resgate estavam buscando sobreviventes no local.

Mergulhadores do Departamento de Política de Nova York foram vistos nas águas perto do local do acidente, e dezenas de bombeiros estavam na área ajudando a retirar as pessoas do trem.