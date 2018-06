Três tornados atingem subúrbio de Denver

Outro tornado aterrissou no leste de Denver, em Watkins, no Colorado, também sem causar danos, disse o meteorologista Jim Kalina, do Serviço Meteorológico de Boulder.

Os três tornados em diferentes partes de Aurora, que está quase 16 quilômetros a leste do centro de Denver, ocorreram em menos de 30 minutos um do outro na tarde desta quarta-feira, disse ele.

Um alerta de tornado para Denver estava programado para permanecer em vigor até as 20h, de acordo com o Serviço Meteorológico. "Denver está livre agora, a menos que algo mais aconteça", acrescentou Kalina.

A ameaça de um tornado levou funcionários do Aeroporto Internacional de Denver a colocar os voos brevemente em espera e a alertar os visitantes sobre a possibilidade de procurar abrigo, afirmou o aeroporto na sua página no Twitter.

Este é o momento de pico do ano para tornados na área de Denver, de acordo com Kalina.

(Reportagem de Keith Coffman)