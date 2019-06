Trump anuncia novas reuniões de trabalho entre Washington e Pyonyang

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje no final de sua reunião com o líder norte-coreano Kim Jong-un que os dois países vão começar a realizar reuniões de trabalho "nas próximas duas ou três semanas" sobre o processo de desnuclearização. "O que vai acontecer é que nas próximas duas ou três semanas as equipes começarão a trabalhar", disse ele.

Trump deu a declaração após terminar sua reunião a portas fechadas com Kim na fronteira inter-coreana, que durou cerca de 50 minutos. As negociações bilaterais sobre a desnuclearização foram paralisadas desde a fracassada cúpula de Kim-Trump, em fevereiro passado, em Hanói. "Vamos ter uma equipe trabalhando nisso", disse Trump antes de explicar que o secretário de Estado Mike Pompeo e o enviado especial dos EUA para a Coréia do Norte, Stephen Biegun, serão responsáveis ​​por essa equipe.

O chefe da Casa Branca garantiu que tem sido "uma reunião muito consistente" e que "não há pressa" para completar a desnuclearização da Coréia do Norte. Ele também minimizou testes de mísseis recentes pela Coreia do Norte e disse que o momento não vai aumentar as sanções que pesam sobre regime de Pyongyang.

Sobre o comentário feito anteriormente por Trump dizendo que ele convidaria Kim para visitar a Casa Branca, o presidente dos EUA disse que ele o propôs antes de começar sua reunião a portas fechadas. "Eu disse, 'Quer saber? No momento certo vai acontecer, os dois vão estar lá'. Mas ainda temos caminho a percorrer. Vamos ver", disse ele, sem especificar qual foi a reação de Kim à proposta informal.