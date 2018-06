Trump insinua que Hillary usou remédios para melhorar desempenho em debate

Estados Unidos - Donald Trump desafia Hillary a passar junto com ele por um teste de uso de drogas antes do início do próximo debate, terceiro e último entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos.

O republicano acusa a democrata de ter usado remédios para melhorar seu desempenho no debate anterior. A ofensiva desviou a atenção dos eleitores das recentes novas acusações de assédio sexual, que Trump continua recebendo.

“Não sei o que acontece. No início de seu último debate, estava toda estimulada. No final, (…) quase não pôde chegar a seu carro”, disse. “Fazem os atletas realizaram exame de drogas. Acho que deveríamos fazer um teste de drogas antes do debate. Por que não fazemos isso?”, propôs Trump.

Mídia. Com o aumento das denúncias de abuso por parte de mulheres contra Trump, o candidato afirmou, ainda, que meios “corruptos” tentam manipular as eleições de novembro em favor de sua rival democrata, Hillary Clinton.