Turismo internacional volta a crescer nos EUA, diz Casa Branca

O número de turistas estrangeiros nos EUA cresceu 10 por cento no primeiro trimestre de 2012 em relação ao mesmo período de 2011, disse o relatório, estimando que a demanda por vistos de turismo crescerá neste ano quase 19 por cento em relação ao ano passado.

"A demanda em viagens para os Estados Unidos, seja a lazer ou para comprar coisas, sempre este aí. O que não esteve aí nos últimos anos foi um processo que tornasse os Estados Unidos atraentes", disse Geoff Freeman, diretor operacional da entidade US Travel Association, que representa agências de viagem.

Ele disse que as medidas de segurança adotadas depois dos atentados de 11 de setembro de 2001 complicaram as viagens para os EUA, e que recentes mudanças propiciaram uma retomada do crescimento.

Em janeiro, o presidente Barack Obama determinou que o Departamento de Estado e o Departamento de Segurança Doméstica simplificassem a tramitação dos vistos de turismo, ampliassem a capacidade dos consulados para lidar com os pedidos de visto e aumentassem a eficiência das alfândegas, com especial atenção para os visitantes da China e do Brasil.

O turismo é uma das apostas de Obama, candidato à reeleição em novembro, para combater um desemprego que há quase quatro anos supera os 8 por cento. A meta dos EUA é chegar a 2021 atraindo 100 milhões de visitantes por ano.

O turismo emprega pouco mais de 7,5 milhões de norte-americanos, e há perspectiva de crescimento. A quantia gasta por visitantes estrangeiros chegou em julho a 13,7 bilhões de dólares, segundo dados divulgado na semana passada pelo Departamento de Comércio.

"O turismo é um ponto brilhante na nossa economia", disse Danielle Gray, diretora-adjunta do Conselho Econômico Nacional, em conversa com jornalistas. "Embora tenhamos feito muito progresso, sabemos que há mais trabalho que precisa ser feito para aproveitar uma crescente classe média global e as economias emergentes."

A demanda do Brasil por vistos de turismo e vistos de negócios de curta permanência cresceu 38 por cento no primeiro semestre de 2012, em comparação ao mesmo período de 2011, segundo o relatório. No caso da China, o aumento foi ainda maior, de 48 por cento, e o número de visitantes chineses nos EUA pode triplicar até 2016.

Segundo a Casa Branca, 88 por cento dos solicitantes de vistos de turismo no mundo todo aguardam atualmente até três semanas para serem entrevistados em consulados. No Brasil, a espera, que chegou a ser de 140 dias, caiu para dois dias. Na China é de cinco dias em média.

Os EUA estão ampliando sua rede de consulados nesses países para atender ao maior interesse, e também estão consultando engenheiros industriais da Disney Worldwide Services para descobrir formas de otimizar as filas e "melhorar a experiência do solicitante", segundo o relatório.

Além do Brasil e da China, há também um crescente número de argentinos querendo aproveitar o seu crescimento econômico para comprar produtos mais baratos nos EUA, segundo o relatório.

O texto diz também que as visitas de cidadãos indianos devem crescer mais de 30 por cento nos próximos cinco anos.

(Reportagem Lisa Lambert)