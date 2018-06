Ucrânia reage e afirma que não havia caça voando perto de avião malaio, diz CNN

Em resposta à declaração do Ministério da Defesa russo mais cedo nesta segunda-feira, de que um avião militar ucraniano voou dentro de 3 a 5 quilômetros do avião da Malásia no momento em que foi derrubado, Poroshenko disse à CNN: "Minha reação imediata: isso não é verdade."

Ele disse que a Ucrânia estava aberta a qualquer investigação sobre seus aviões e que os russos devem fornecer evidências para essa afirmação.

Poroshenko também disse que, no momento do incidente, o espaço aéreo sobre o leste da Ucrânia estava sendo monitorado por diversos sistemas de vigilância.

"Todo mundo sabe que neste período de tempo, quando a tragédia aconteceu, todos os aviões ucranianos estavam no chão (naquela região)", disse à CNN em uma entrevista.

De acordo com uma transcrição da entrevista postada no seu site, Poroshenko também sugeriu pedir que os Estados Unidos concedam à Ucrânia a condição especial de Principal Aliado Não-Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), o mesmo status agora desfrutado por Israel, Egito e Austrália.

Qualquer fortalecimento dos laços entre Kiev e Washington certamente incomodará Moscou, que vê o antigo bloco soviético como sua esfera de influência especial.

(Por David Storey, com reportagem adicional de Gabriela Baczynska, em Kiev)