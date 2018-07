Universidades dos EUA reabrem após ameaça de bomba

Minutos depois da desocupação dos prédios no Texas, a Universidade Estadual de Dakota do Norte emitiu seu próprio alerta sobre uma ameaça de bomba, determinando que todos saíssem dos prédios. Ela também foi reaberta após uma investigação.

Não se sabe quais os motivos das ameaças. Nenhum explosivo foi achado nos prédios das instituições.

A Universidade do Texas determinou a retirada de emergência dos alunos para esvaziar a escola após receber um telefonema por volta das 8h35 (10h35, horário de Brasília) de um homem com um sotaque do Oriente Médio que alegou ter colocado bombas pelo campus, afirmou o porta-voz Gary Susswein.

"Ele disse que estava associado a Al Qaeda e disse que as bombas iriam explodir em cerca de 90 minutos", disse.

A Universidade, com cerca de 51.000 estudantes e 24.000 docentes e funcionários, colocou um alerta de emergência em seu site pouco antes das 10h.

Prédios na Universidade Estadual de Dakota do Norte (NSDU, sigla em inglês), em Fargo, também foram esvaziados por uma ameaça de bomba.

"A NSDU solicita que todos os funcionários e estudantes deixem o campus até 10h15", informou a universidade em comunicado no site da instituição.

