Veterano de guerra é ferido em Oakland; protestos são retomados

Médicos lutavam para salvar a vida de um veterano de guerra de 24 anos, atingido na cabeça por uma lata de gás lacrimogêneo disparada pela polícia. Um porta-voz do hospital de Highland, em Oakland, confirmou que a condição de Scott Olsen, marine que serviu duas vezes no Iraque, era grave.

A polícia admitiu que ter disparado gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes na noite de terça-feira, mas não quis discutir como Olsen foi ferido, dizendo apenas que o assunto estava sendo investigado.

Olsen, um supervisor de sistemas de software, é o único ferido grave até agora nos confrontos entre policiais e ativistas que protestam contra o sistema financeiro. Os protestos do movimento Ocupem Wall Street começaram no mês passado em Nova York.

A notícia do ferimento do veterano de guerra provocou furor entre os manifestantes, que foram ao Twitter e a outras mídias sociais para convocar novos protestos.

Em Portland, no estado norte-americano do Oregon, uma multidão de aproximadamente mil pessoas se uniu à marcha organizada pela central sindical AFL-CIO em apoio ao movimento Ocupem Wall Street. A agitação no Twitter indicava que o comparecimento pode ter sido impulsionado pela revolta gerada com as notícias sobre o veterano ferido de Oakland.

Simpatizantes em Nova York votaram na quarta-feira para enviar 20 mil dólares e 100 barracas aos seus companheiros em Oakland, segundo uma mensagem no Twitter postada por um manifestante conhecido como J.A. Myerson e re-tuitado pelo grupo Ocupem Wall Street.