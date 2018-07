Victoria Beckham publica primeira foto de sua filha recém-nascida no Twitter

David Beckham e sua filha Harper Seven. FOTO: Reprodução

Victoria Beckham publicou no Twitter a primeira foto de sua filha recém-nascida, Harper Seven. Na foto postada neste domingo, 17, é possível ver o pai, o jogador de futebol David Beckham, embalando o bebê em uma imagem em preto e branco.

"A pequena do papai", escreveu a ex-Spice Girls como legenda da fotografia.

Victoria Beckham, 37 anos, que está tentando conquistar espaço como estilista, acrescentou que "tinha voltado a se apaixonar de novo". "Harper é o bebê mais lindo que já vi", disse ela, que deu à luz em 10 de julho a Harper Seven no centro médico Cedars-Sinai de Los Angeles (EUA), onde o casal mora, já que seu marido joga no time de futebol da cidade, Los Angeles Galaxy.

"Todos nós nos sentimos abençoados e os meninos amam tanto a sua pequena irmã", escreveu Victoria.

Trata-se do quarto filho dos Beckham e sua primeira menina, após Brooklyn, de 12 anos; Romeo, oito, e Cruz, de seis.

David Beckham postou em sua página do Facebook uma foto de mãe e filha dormindo com a seguinte legenda: "Fiz essa foto de minhas duas meninas dormindo".

Ele explicou em um vídeo por que do nome de Harper Seven, assunto que despertou a curiosidade de seus fãs. "Uma das razões é que Harper é um antigo nome inglês que adoramos. A outra é que o livro favorito de Victoria "O sol é para todos" é de um autor chamado Harper Lee", explicou o jogador de 36 anos.

Com relação ao número, Seven (sete), Beckham revelou que um dos motivos diz respeito ao número que o identificava no futebol quando jogava no Manchester United e na seleção inglesa. "Outra razão para Seven é que a palavra simboliza a perfeição espiritual, as sete maravilhas do mundo, as sete cores do arco íris e, em muitas culturas, é considerado um número da sorte", explicou.