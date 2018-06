Vídeo do assassinato de jornalista pelo Estado Islâmico é autêntico, diz EUA O vídeo divulgado pelo Estado Islâmico que mostra a decapitação do jornalista norte-americano Steve Sotloff em represália a ataques aéreos lançados pelos Estados Unidos no Iraque é autêntico, disse a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Caitlin Hayden, nesta quarta-feira.