Visita de William e Kate ao Canadá chama a atenção mundial

O governo canadense revelou na terça-feira que jornalistas de Japão, China, Índia e Catar estão entre os 241 representantes da mídia estrangeira credenciados para cobrir a visita que William e Kate, agora conhecidos oficialmente como duque e duquesa de Cambridge, farão ao país entre 30 de junho e 8 de julho.

Mas o governo talvez esteja preocupado com a possibilidade de o casal real não ser recebido calorosamente por alguns canadenses, especialmente no Quebec, onde se fala francês e muitos não veem com bons olhos o fato de uma monarca britânica ser a chefe de Estado de seu país.

Quando perguntado sobre essa oposição, o ministro do Patrimônio, James Moore, respondeu na terça-feira: "A questão da coroa sempre é tema de questionamentos, especialmente no Quebec. Tudo o que eu peço é que as pessoas no Canadá que têm opiniões com relação a isso ajam com respeito."

A visita de William e Kate será a terceira feita ao Canadá nos últimos 18 meses por membros da família real britânica.

"A decisão do casal real de visitar o Canadá em primeiro lugar, como recém-casados, é uma prova do relacionamento estreito de nosso país com a família real e representa uma oportunidade para todos os canadenses nos orgulharmos de nossas instituições", disse Moore.

A visita está atraindo 12 vezes mais jornalistas estrangeiros do que os que cobriram a última visita da rainha Elizabeth ao país, em 2010. Foram credenciados ao todo cerca de 1.300 jornalistas, contra 848 no caso da visita da rainha.

(Reportagem de Randall Palmer)