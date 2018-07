Vítimas de Madoff recebem indenização de US$2,48 bilhões As vítimas de fraude de Bernard Madoff em breve receberão 2,48 bilhões de dólares para ajudar a cobrir as suas perdas, mais que triplicando o pagamento total para cerca de 3,6 bilhões de dólares, informou o administrador da liquidação da empresa do estelionatário preso.