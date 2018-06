Votos do Senado dos EUA indicam destino incerto para o programa de vigilância doméstica Uma medida para aumentar a coleta em massa de registros de ligações telefônicas dos norte-americanos foi bloqueada pelo Senado dos EUA na madrugada deste sábado, tornando incerto o destino do programa, poucos dias antes do prazo para o seu término, no dia 1 de junho.