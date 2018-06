Zients e Pritzker são favoritos para cargos de comércio dos EUA

Zients é ex-executivo de negócios dos EUA e foi escolhido em 2009 por Obama para o novo cargo de chefe de desempenho.

Apesar de ter sido considerado para o importante cargo no Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca, fontes disseram que Obama escolheu Sylvia Mathews Burwell, chefe da Walmart Foundation, para o posto. O anúncio de sua nomeação é esperado para os próximos dias.

Zients é o principal autor de uma proposta do governo Obama para reorganizar as várias agências de comércio do governo federal, incluindo o escritório do representante comercial dos Estados Unidos, em um renovado Departamento de Comércio.

O Comitê de Finanças do Senado e o Comitê de Mediação e Arbitragem da Câmara dos Deputados expressaram preocupação sobre o plano, temendo que debilitaria o cargo de representante comercial dos EUA.

Pritzker é amiga de Obama e atuou em suas duas campanha presidenciais. Ela foi copresidente nacional da campanha de reeleição em 2012 e foi a chefe nacional de finanças da campanha de 2008.

Pritzker se retirou da lista de candidatos para o cargo de secretário de Comércio no primeiro mandato de Obama. Ela atuou como conselheira de Emprego e Competitividade de Obama e na Diretoria de Assessoria de Recuperação Econômica do presidente.