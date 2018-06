Acidente aéreo mata dez pessoas no Uruguai

Atualizado à 1h36

Um avião que partia do aeroporto de Punta del Este, no departamento de Maldonado, no Uruguai, com destino a San Fernando, na Argentina, caiu pouco após decolar com oito passageiros e dois tripulantes a bordo. Ninguém sobreviveu.

De acordo com a Força Aérea uruguaia, os pilotos e sete passageiros eram argentinos - entre eles, apenas um era mulher. Havia ainda uma portuguesa à bordo. Todos tinham entre 40 e 60 anos de idade.

O acidente com o bimotor modelo Beechcraft King Air 90 ocorreu por volta das 20h30 locais sobre a Laguna Del Sauce, um lago em frente o aeroporto, o que dificulta os trabalhos das equipes de resgate para a retirada dos corpos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a falta de luminosidade e as condições do avião, que pegou fogo, dificultam os procedimentos. A força aérea uruguaia afirma que reforçou a segurança para as outras aeronaves que operam no aeroporto na madrugada desta sexta-feira.