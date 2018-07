Acordo de Clube de Paris com Argentina não avança--jornal

Membros do governo argentino estão negociando um plano de pagamento da dívida com o Clube de Paris, um dos últimos remanescentes do calote da Argentina de 100 bilhões de dólares em 2002.

Eles disseram várias vezes que estão otimistas em relação ao acordo para o pagamento, que é visto como um passo fundamental nos esforços da Argentina para limpar a casa dos problemas remanescentes da crise econômica de 2001 o 2002 e abrir o caminho para o regresso aos mercados de crédito.

Mas o jornal argentino La Nación citou membros do Clube de Paris e fontes diplomáticas dizendo que "não houve avanço" para um acordo sobre as condições de pagamento. As fontes disseram que o Clube de Paris queria que a dívida fosse reembolsada no prazo de três anos.

O jornal também disse que um grande pagamento inicial seria necessário para que os credores reabrissem as linhas de crédito para a compra de bens de capital e investimentos de médio prazo na terceira economia da América Latina, que vem crescendo em ritmo elevado.

(Reportagem de Helen Popper e Maximilian Heath)