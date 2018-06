Acusado de decapitações em massa no México é preso

Daniel Elizondo, apelidado de "Louco" e líder do cartel de drogas Zetas, foi detido no estado de Nuevo Leon, no norte do México, disse um porta-voz do exército neste domingo.

Elizondo encabeçava as operações de narcotráfico dos Zetas em Cadereyta, cidade industrial nas cercanias de Monterrey, perto de onde os corpos foram desovados, afirmou a autoridade.

O massacre é uma das piores atrocidades cometidas no México durante a guerra às drogas, que dispararam desde que o presidente Felipe Calderón assumiu em 2006 e desencadeou uma ofensiva nacional contra os cartéis.

A polícia encontrou os cadáveres em 13 de maio e disse que só poderiam ser identificados usando DNA, mas passada uma semana nenhum deles o havia sido, de acordo com os investigadores.

A polícia ainda disse não ter encontrado sinais de desaparecimentos em massa recentes na região e que as vítimas podem ser migrantes da América Central e do Sul cruzando o México a caminho dos Estados Unidos.