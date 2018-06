Alta de impostos e segurança afetam aprovação de presidente do México

A pesquisa do jornal Reforma, feita com 1.020 pessoas, mostrou que, enquanto 48 por cento dos entrevistados não aprovam o desempenho de Peña Nieto --acima dos 30 por cento registrados em abril-- apenas 44 por cento o aprovam.

O índice de aprovação foi menor que a leitura de 50 por cento feita há oito meses. Além disso, ficou pela primeira vez abaixo da porcentagem de desaprovação desde que o presidente assumiu o cargo, em dezembro.

Os entrevistados pela pesquisa mostraram-se insatisfeitos principalmente com o novo esquema fiscal de Peña Nieto, que o Congresso do México aprovou em outubro. As mudanças fiscais incluem taxas de impostos de renda mais altas para os mais abastados, assim como novas taxações sobre comidas industrializadas, refrigerantes e lucros do mercado acionário.

A reforma, transformada em lei pelo presidente, busca elevar a receita em quase 2,7 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) até 2018.

Também houve preocupação com a maneira com que Peña Nieto lida com o crime organizado, com 58 por cento dos entrevistados dizendo que o presidente não está fazendo um bom trabalho e com 21 por cento aprovando seu trabalho.

(Reportagem de Gabriel Stargardter e Anahi Rama)