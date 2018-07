Após decisão do Chile, Fujimori passará por novo julgamento no Peru O ex-presidente Alberto Fujimori voltará a ser julgado no ano que vem no Peru, graças a uma decisão da Justiça chilena que ampliou os termos da sua extradição para que ele seja processado por peculato, disse a procuradoria peruana na terça-feira, enquanto o governo local cogita lhe conceder um indulto humanitário.