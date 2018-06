Aprovação ao presidente peruano Humala atinge novo mínimo em maio, diz pesquisa

Cerca de 22 por cento dos pesquisados, dois pontos a menos do que no mês passado, disseram que aprovam a administração de Humala, que está próximo de completar o terceiro do seu mandato de cinco anos, de acordo com a pesquisa publicada pelo jornal El Comercio.

"“O presidente é visto como uma pessoa simples, próxima ao povo e trabalhadora, mas com limitações no que se refere à liderança e capacitação para o cargo",” disse Alfredo Torres, diretor da Ipsos Peru, em declarações ao jornal.

Vinte e um por cento dos entrevistados disseram que o militar reformado, que assumiu o cargo com a promessa de levar a prosperidade econômica a um terço da população peruana que é pobre, é simples, e 17 por cento acham que ele está próximo do povo, segundo a pesquisa.

Mas, ao mesmo tempo, 50 por cento disseram que o presidente nacionalista não tem capacidade de liderança e 46 por cento acham que ele não está capacitado para o cargo.

“"O perfil é consistente com a maior taxa de desaprovação do seu desempenho. Nos próximos dois anos ele pode melhorar a sua imagem à medida que a gestão do governo melhore",” disse Torres.

"“As prioridades dos cidadãos para que a gestão pública melhore são muito claras: aumento dos investimentos em educação, saúde e segurança pública", ele disse.

A baixa aprovação dos presidentes peruanos é um problema crônico no país. Quando o ex-presidente Lejandro Toledo estava no meio do seu mandato, governava com uma aprovação de seis por cento da população, e o ex-presidente Alan García com 30 por cento, lembrou o Ipsos.

Isso está ligado à insatisfação dos peruanos com a segurança pública e com a qualidade dos serviços de saúde e educação, paradoxalmente em um país que cresceu em taxas chinesas nos últimos dez anos.

A pesquisa nacional urbana do Ipsos Peru foi realizada entre os dias 13 e 16 de maio com 1.210 pessoas. O resultado tem uma margem de erro de mais ou menos 2,8 pontos percentuais e um nível de credibilidade de 95 por cento.

(Por Patricia Vélez)