Aprovação de presidente da Venezuela cai para 24,5% em novembro

A Venezuela luta com uma combinação de recessão, uma inflação que ultrapassou 63 por cento no início deste ano e escassez de bens de consumo, de leite a detergente. A queda acentuada dos preços do petróleo prejudicará as receitas do governo.

A pesquisa Datanalisis obtida pela Reuters mostra que 85,7 por cento dos entrevistados acreditam que o país está indo na direção errada.

Maduro, que ganhou a Presidência por estreita margem no ano passado após a morte de Hugo Chávez, viu sua popularidade cair 26 pontos percentuais desde que tomou posse. Ele está agora no menor patamar de todos os tempos.

O apoio ao governador Henrique Capriles, que perdeu a eleição para Maduro em 2013, aumentou 3,7 pontos percentuais, para 45,8 por cento, a mais alta taxa de qualquer um dos líderes da oposição do país.

Maduro resistiu a três meses de manifestações da oposição no início deste ano, que deixaram mais de 40 mortos. Os manifestantes, partidários do governo e forças de segurança estiveram entre as vítimas.

A Datanalisis não respondeu a pedidos para comentar a pesquisa. A política da empresa é apenas fornecer os resultados de suas pesquisas a assinantes.

A pesquisa é baseada em entrevistas em 1.293 casas entre 4 e 20 de novembro e tem margem de erro de 2,66 pontos percentuais.

