Argentina convoca embaixador britânico para discutir Malvinas

As tensões de décadas entre os dois países sobre a soberania do arquipélago no sul do Oceano Atlântico aumentaram nas últimas semanas depois que a Argentina aprovou uma legislação que busca bloquear que empresas britânicas explorem as riquezas minerais da região.

"Depois do protesto da Grã-Bretanha sobre a tentativa da Argentina de criminalizar as atividades nas Malvinas, o nosso embaixador se encontrou com o vice-ministro do Exterior argentino, (Eduardo) Zuain, ontem", disse uma porta-voz da diplomacia britânica.

A embaixada da Argentina em Londres disse num comunicado que Zuain havia convocado o embaixador britânico para rejeitar a reclamação britânica.

Na terça-feira, um representante do Ministério do Exterior britânico havia acusado a Argentina de usar as Malvinas para tirar a atenção dos argentinos dos problemas econômicos do país.

(Reportagem por William James)