Argentina deve crescer 4,6% em 2013, prevê presidente do BC A economia da Argentina deve crescer 4,6 por cento em 2013, em um melhora em relação ao freio que se viu em 2012 devido a uma seca e à desaceleração do principal parceiro comercial, o Brasil, disse a presidente do Banco Central da Argentina em uma entrevista publicada neste domingo.