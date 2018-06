Ataque atribuído às Farc mata 1 e deixa 31 feridos na Colômbia

O ataque, que tirou a vida de um civil e causou danos em edifícios, aconteceu perto da prefeitura e da delegacia policial de Pradera, no departamento do Valle, uma zona montanhosa com presença das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

"Condenamos esse ato terrorista vil em Pradera. Que forma tão irracional e contraditória de atuar das Farc", escreveu o presidente colombiano, Juan Manuel Santos, no Twitter.

O governo de Santos e as Farc mantêm há mais de um ano uma negociação de paz em Cuba com o objetivo de pôr fim ao confronto de quase meio século que já deixou mais de 200.000 mortos e milhões de deslocados.

(Reportagem de Luis Jaime Acosta)