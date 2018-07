Ataque das Farc a poço petroleiro na Colômbia mata 5

A estatal Ecopetrol informou que o ataque ocorreu no município de Puerto Caicedo, departamento de Putumayo, na fronteira com o Equador, e que as vítimas trabalhavam para duas empresas terceirizadas.

O Exército atribuiu o ataque às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e disse que três outros trabalhadores ficaram feridos no ataque com armas de fogo.

Na terça-feira, rebeldes haviam explodido um trecho de um oleoduto no norte do país, perto da fronteira com a Venezuela.

