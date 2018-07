Ataque das Farc explode oleoduto da Ecopetrol na Colômbia O maior grupo rebelde da Colômbia explodiu uma parte do oleoduto Caño Limon-Covenas, com capacidade para 220 mil barris por dia, afirmaram a Ecopetrol e o exército neste domingo, no mais recente de uma série de ataques à infraestrutura petrolífera do país.