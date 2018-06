Ataque das Farc mata 12 militares na Colômbia Um ataque da guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) matou 12 militares na segunda-feira no leste da Colômbia, no pior revés para as Forças Armadas em vários meses, marcando um recrudescimento nas hostilidades promovidas pelo maior grupo armado do país.