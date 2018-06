Ataque de peixes carnívoros deixa ao menos 70 feridos na Argentina

Uma menina de sete anos precisou amputar parte de um dedo, mas a maioria das vítimas sofreu lesões menores em consequência das mordidas, informou a um canal de TV local o diretor de emergências da cidade, Federico Cornier.

O ataque aconteceu na quarta-feira à tarde em uma praia de Rosario na margem do rio Paraná, a cerca de 300 quilômetros ao norte de Buenos Aires. Dezenas de pessoas estavam no local para se refrescar por causa do calor, que na região central da Argentina superava a casa dos 40 graus Celsius.

"Não é normal que aconteça. (É normal) alguma mordida isolada, um ferimento isolado. Neste caso foi de maior magnitude... Estamos diante de um fato excepcional", disse Cornier.

(Reportagem de Alejandro Lifschitz)