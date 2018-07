Ataque rebelde e bombardeio deixam 18 mortos na Colômbia

Guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) atacaram com explosivos um comboio do Exército em uma região montanhosa no sudoeste do país ao mesmo tempo que a Força Aérea bombardeava um acampamento do grupo em outra área.

O ministro da Defesa, Juan Carlos Pinzón, disse que o ataque das Farc contra um comboio do Exército, no qual foram mortos cinco soldados e dois suboficiais, ocorreu na zona rural do município de Caloto, no departamento de Cauca. Os rebeldes ativaram explosivos no momento da passagem dos veículos militares.

O departamento de Cauca é uma região conflagrada, estratégica para a produção e tráfico de cocaína. As Farc se mantêm ativas na região.

Os militares bombardearam um acampamento da guerrilha na zona rural do município de Sardinata, no departamento de Norte de Santander, na fronteira com a Venezuela. Segundo Pinzón, foram encontrados os corpos de 11 rebeldes e apreendidas armas e munição.

