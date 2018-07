Autoridades identificam 20 dos 193 corpos encontrados no norte do México

MÉXICO - As autoridades mexicanas identificaram 20 dos 193 cadáveres encontrados desde abril em valas clandestinas no município de San Fernando, no estado de Tamaulipas, informou na terça-feira, 5, a Procuradoria Geral da República (PGR).

A PRG precisou que o pessoal da Subprocuradoria de Investigação Especializada em Delinquência Organizada (Siedo) entregou na terça-feira a seus familiares dois dos corpos identificados. Estas duas vítimas procediam do Estado do México e de Guerrero.

A Procuradoria lembrou que em 2 de abril foi iniciada uma investigação, após o sequestro de passageiros de um ônibus, em março, e os corpos encontrados em múltiplas valas clandestinas, em ações criminosas atribuídas ao cartel das drogas Los Zetas.

Entre abril e maio, as autoridades mexicanas localizaram 193 cadáveres em 47 fossas clandestinas no município de San Fernando, a maioria dos quais correspondem a pessoas que viajavam em um ônibus rumo à fronteira com os Estados Unidos.