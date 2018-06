Autoridades mexicanas encontram material radioativo roubado perto da capital

O material foi encontrado abandonado em uma rua do município de Tlalnepantla, a poucos quilômetros de onde foi roubada a caminhonete na qual era transportado, propriedade de uma empresa do setor metalúrgico.

"A unidade com #Materialradioativo foi localizada na Av. Presidente Juárez, Tlalnepantla, em via pública, identificada e está dentro do recipiente", escreveu no Twitter o coordenador nacional de Defesa Civil, Luis Felipe Puente.

A Secretaria do Interior havia dito em um comunicado que o material, identificado como irídio-192, poderia ser uma ameaça perigosa se fosse retirado do seu recipiente.

Segundo reportagens da mídia local, militares montaram uma área de segurança ao redor do pequeno recipiente com logotipos de material perigoso, que foi removido do lugar pela Comissão Nacional de Segurança Nuclear.

Em dezembro de 2013, ladrões roubaram um caminhão com lixo radioativo que transportava cobalto-60, um material com o qual, segundo especialistas, podem ser fabricadas "bombas sujas" e que também foi encontrado abandonado horas depois do roubo.

No mês passado, outro grupo de criminosos roubou um aparato que continha césio-137 e amerício/berílio de um depósito de uma empresa nos subúrbios da capital.

(Reportagem de Noé Torres)