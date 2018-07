Boca de urna indica reeleição de Cristina Kirchner na Argentina

BUENOS AIRES - A presidente argentina Cristina Kirchner, de centro-esquerda, encarava uma reeleição tranquila neste domingo, 23, com 55% dos votos, de acordo com fontes com acesso a uma pesquisa de boca de urna custeada pelo governo. O competidor mais próximo de Cristina era o socialista Hermes Binner, com 14% dos votos, mostrou a pesquisa várias horas antes de as urnas fecharem.

A atual presidente, conhecida por sua política econômica intervencionista e estilo combativo, precisa de obter 45% dos votos para vencer no primeiro turno. Ela também pode evitar um segundo turno com 40% dos votos se tiver vantagem de 10 pontos percentuais sobre o segundo colocado.

As eleições argentinas deste domingo escolhem também 130 deputados e 24 senadores, um terço do Senado. Pesquisas preliminares já indicavam a reeleição de Cristina com 52% a 57% dos votos válidos. Esta é a sétima eleição presidencial que se realiza no país desde o retorno da democracia, em 1983.

Cristina votou às 11h43 da manhã (12h43 de Brasília), em uma escola de Río Gallegos, província natal do ex-marido, Néstor Kirchner, onde se encontra a residência oficial da família. Diante de uma multidão que a esperava para votar, além de dezenas de profissionais de imprensa, Cristina cumprimentou cada um dos mesários e assistentes, fez pose para os fotógrafos ao votar e passou vários minutos posando para fotografias com os fãs. Em breve entrevista à imprensa, a presidente repetiu três vezes que estava vivendo esse dia "com muita emoção"./Com informações de Marina Guimarães