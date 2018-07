Bolívia aceita convite para se tornar membro pleno do Mercosul

Assim, a Bolívia seguirá os passos da Venezuela, que neste ano se tornou o quinto membro pleno do Mercosul, integrado originalmente por Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, embora os paraguaios estejam suspensos temporariamente após um polêmico julgamento político que resultou no impeachment do ex-presidente Fernando Lugo.

"Esta proposta que nos fazem... para que sejamos membro pleno, estamos de acordo", disse Morales em discurso durante um ato militar transmitido ao vivo pela emissora de televisão estatal.

Morales disse que o convite do Mercosul foi feito simultaneamente ao Equador, que assim como a Bolívia é atualmente membro de outro grupo regional de integração, a Comunidade Andina de Nações (CAN), da qual a Venezuela se retirou.

(Reportagem de Carlos A. Quiroga)