Bolívia presenteia chefe da ONU com bolo de coca

Ban encheu os anfitriões de elogios e recebeu sorridente o bobo decorado com pequenas folhas de coca, mas se limitou a soprar as velas sem comer o doce em público.

"Os bolivianos são pessoas com um grande coração, com grande sabedoria, que vivem em harmonia com a natureza há milhares de anos", disse Ban, que se animou a dançar uma música folclórica com um lenço branco na mão.

Ban também foi presenteado com um retrato dele feito com folhas de coca e uma jaqueta com motivos indígenas como aquela normalmente usada pelo presidente boliviano, Evo Morales.

Embora a coca seja matéria-prima para produzir a cocaína, Morales defende seu uso para fazer chás, doces e farinhas. A ONU aceitou no ano passado uma exceção para a prática ancestral de mastigá-la contra o mal causado pela altitude, mas a folha de coca continua sendo considerada um narcótico e seu comércio é proibido..

(Reportagem de Enrique Andrés Pretel)