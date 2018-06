Bolívia reduz superfície cultivada com folha de coca à mínima em 11 anos A Bolívia reduziu a superfície cultivada com folha de coca em nove por cento no ano passado, o menor nível desde 2002, como parte de uma estratégia do governo para combater o narcotráfico, informou nesta segunda-feira a Organização das Nações Unidas (ONU).