Bolivianos vão às urnas para eleger juízes

A primeira eleição de juízes por voto popular é uma reforma importante da reforma liderada por Morales no empobrecido país, que nos últimos cinco anos vivenciou nacionalizações no setor de petróleo e outras indústrias e um aumento da presença de índios em órgãos do poder.

Mas a organização das eleições, especialmente a seleção dos candidatos na Assembleia Plurinacional, provocou tanta polêmica que a oposição direitista decidiu fazer campanha pelo voto nulo em um tipo de plebiscito sobre o mandatário.

Esse é "um dos atos mais criativos da democracia boliviana", disse o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Wilfredo Ovando, ao inaugurar formalmente a votação em La Paz.

Morales destacou o caráter histórico do processo e a participação dos eleitores em todo o país.

"Estou feliz pela enorme participação das pessoas, esperamos que (a eleição) seja um sucesso total para o povo boliviano", disse o líder indígena após votar na região cocalera de Chapare, no departamento (província) de Cochabamba.

"Acredito no sentimento do povo para fortalecer e aprofundar a democracia ao eleger as nove autoridades judiciais", acrescentou o mandatário.

O TSE informou que não foram registradas dificuldades graves na abertura dos centros de votação pela manhã. Aproximadamente 5,2 milhões de eleitores devem votar em todo o país e os primeiros resultados oficiais poderão ser conhecidos à noite.

