Braço-direito de megatraficante é preso no México

Em nota, o Ministério da Defesa disse que militares detiveram Felipe Cabrera, vulgo "El Inge", em Culiacan, capital do Estado de Sinaloa, no noreste do México.

Cabrera, cujo apelido deriva da palavra "ingeniero" (engenheiro), foi o terceiro homem de confiança de Guzmán a ser preso em Culiacan nos últimos dois meses. Guzmán continua foragido.

Nos últimos cinco anos, mais de 45 mil pessoas morreram em consequência da "guerra às drogas" movida pelo governo no México.

As autoridades disseram que Cabrera era o chefe das operações do Cartel de Sinaloa no vizinho Estado de Durango, onde há rumores de que o próprio Guzmán estaria refugiado. Ele também controlaria o tráfico de drogas em parte da fronteira com os EUA.

(Reportagem de Anahi Rama)