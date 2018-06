Cai produção de cocaína na Colômbia em 2013, revela ONU

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC, na sigla em inglês) informou que a oferta potencial de cocaína do país sul-americano caiu no ano passado para 290 toneladas métricas, ante 309 toneladas em 2012, embora a área cultivada com folha de coca tenha continuado estável, em 48 mil hectares.

"Foi registrada uma queda na oferta potencial de cocaína como consequência da redução nos hectares produtivos durante o ano, diminuição na capacidade de obtenção de folha por hectare, tamanho de lotes cada vez menores e menor utilização de agrotóxicos", afirmou o relatório.

A Colômbia, um dos principais produtores mundiais de cocaína destinada a abastecer a demanda dos Estados Unidos e da Europa, chegou a ter uma área cultivada de 163 mil hectares de folha de coca em 2000. A capacidade de produção de cocaína do país chegou a 680 toneladas métricas em 2005.

Mas por meio de uma agressiva campanha de pulverização aérea apoiada pelos EUA e um programa de erradicação manual, o governo reduziu a área cultivada e a capacidade de produção.

(Reportagem de Luis Jaime Acosta)