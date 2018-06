Caminhão com material radioativo 'perigoso' é roubado no México, diz AIEA

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) disse ter sido informada por autoridades mexicanas que um caminhão com um carregamento de cobalto-60, sendo transportado de um hospital de Tijuana, no norte do país, para um centro de armazenamento de resíduos radioativos, foi roubado em Tepojaco, próximo à Cidade do México.

"No momento em que o caminhão foi roubado, a fonte (radioativa) estava protegida de forma adequada. No entanto, a fonte pode ser extremamente perigosa para alguém caso seja removida de sua proteção, ou se for danificada", disse a AIEA.

A AIEA ofereceu assistência às autoridades mexicanas.

(Reportagem de Michael Shields e Fredrik Dahl)