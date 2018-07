Candidato à Vice-Presidência da Guatemala sobreviveu a acidente aéreo

GUATEMALA - O candidato presidencial do partido Unión del Cambio Nacionalista (UCN) da Guatemala, Mario Estrada, informou que seu candidato à Vice-Presidência, o empresário Mauricio Urruela, sobreviveu ao acidente aéreo sofrido sexta-feira, 8, em uma comunidade rural no oeste do país.

Estrada se corrigiu perante a imprensa local e afirmou que Urruela é o único sobrevivente, enquanto outras duas pessoas morreram, um candidato a deputado e um segurança. Segundo o candidato à Presidência, a confusão aconteceu devido às graves queimaduras das vítimas.

Urruela foi levado a um centro médico na cidade de Chimaltenango, onde, segundo fontes do partido, "está entre a vida e a morte".

Inicialmente, foi informado que um dos falecidos era Urruela, já que os rostos dos três ocupantes ficaram desfigurados pelo fogo que consumiu o helicóptero após o impacto, explicou um porta-voz do Corpo de Bombeiros.

Um dos mortos foi identificado como o empresário Silvio Florit, candidato a deputado pelo departamento de Quiché, enquanto a outra vítima é um guarda-costas de Urruela cuja identidade ainda não foi revelada.

Segundo Estrada, a aeronave, um helicóptero Bell 206 que era pilotado por Urruela, caiu por volta das 16h locais (19h de Brasília) na zona montanhosa da região de Tecpán, no departamento de Chimaltenango, cerca de 100 quilômetros ao oeste da capital guatemalteca.

Um dos médicos do hospital de Chimaltenango disse à imprensa local que "o estado do candidato é delicado" e que por enquanto não é aconselhável transferi-lo a um centro médico da capital, como desejam seus familiares.

Urruela retornava à Cidade da Guatemala depois de ter participado com Floritt de atividades da UCN em várias comunidades do departamento de Quiché.

"As duas pessoas morreram com múltiplas lesões como consequência da queda", precisou o porta-voz dos Bombeiros Municipais, Carlos Cuy.

O candidato a vice-presidente, um destacado arquiteto e empresário guatemalteco, se juntou à UCN em fevereiro e semanas depois foi escolhido companheiro de chapa de Estrada, que aspira pela segunda vez consecutiva à Presidência do país.