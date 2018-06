Candidato da oposição na Colômbia muda discurso e diz que conversará com as Farc O candidato presidencial colombiano Óscar Iván Zuluaga, que enfrenta o atual presidente Juan Manuel Santos nas urnas, abandonou sua ameaça de encerrar as conversas de paz com rebeldes guerrilheiros caso seja eleito, mudando sua posição sobre o assunto mais central dessas eleições.