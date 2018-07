Candidato venezuelano inicia ofensiva após acusação de corrupção

Já em uma luta difícil para acabar com o domínio de 14 anos do socialista Chávez, a campanha de Capriles sofreu um revés na quinta-feira quando os legisladores do governo divulgaram um vídeo de um assessor tomando dinheiro em circunstâncias duvidosas.

Capriles imediatamente demitiu o assessor, Juan Carlos Caldera, e tentou transformar o incidente a seu favor, dizendo que ele - ao contrário de Chávez - não toleraria qualquer sopro de má conduta dentro de sua equipe.

A Transparência Internacional classifica a Venezuela como o segundo país mais corrupto nas Américas, depois do Haiti.

(Por Andrew Cawthorne)